Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Новыми издателями газеты стали Константин Зятьков и основатель "ФедералПресс" Иван Еремин

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.

"Совершенно верно, сделка по продаже 100% БНМ зарегистрирована, новым владельцем стало АО "Саппорт", - сказал он.

Ранее о продаже БНМ Еремину и Зятькову написали сами "Ведомости" со ссылкой на источники.

Прозоров сообщил, что в ближайшее время стоит ожидать официального заявления от новых владельцев издания.

"Интерфакс" обратился к ним за комментарием.

В минувший четверг "Ведомости" сообщили, что компания "Саппорт" учреждена в конце 2019 года; ее гендиректор Михаил Нелюбин подтвердил изданию, что она завершает процесс покупки "Ведомостей", а он представляет интересы Зятькова и Еремина.

Еремин является также сооснователем популярного и влиятельного в начале 2000-х годов новостного портала УралПолит.ру, который запускал вместе с Аксаной Пановой, позже она запустила Ura.ru и Znak.com.

Зятьков последние 11 лет является гендиректором холдинга "Версия" и главным редактором газеты "Наша версия". Нелюбин был главным редактором журнала "Эксперт-Урал", гендиректором уральского бюро "Коммерсанта", гендиректором телеканала "Эксперт" и гендиректором "Мультимедиа холдинга" Виталия Богданова, а недавно вернулся на работу в "Эксперт", напомнили в "Ведомостях".

Ранее акциями БНМ владела "Аркан Инвестмент" Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже активов Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Вскоре после этого в редакции сменилось руководство. Илья Булавинов досрочно оставил пост главного редактора. И.о. главреда стал Андрей Шмаров, основатель издательского дома "Эксперт". У него начался конфликт с журналистами. Сообщалось, что он запрещал им публиковать материалы по социальным опросам "Левада-центра" и критиковать поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков, а также правил публикации про "Роснефть".

В апреле стало известно, что Минсвязи решило не включать газету "Ведомости" в список системообразующих компаний в отрасли, которые получат право на приоритетную господдержку. В министерстве назвали две причины этого решения: быстрый рост аудитории в период пандемии и внутренний конфликт в редакции.

"Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера", - сообщила газета.

Предыдущие смены владельцев

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что договорились продать свои доли в издателе "Ведомостей" Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%, купленных у финской компании Sanoma. Сумма соглашения не называлась. Продажа долей была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ, который вступил в силу 1 января 2016 года. Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%.

В 2017 году Кудрявцев был лишен российского гражданства после того, как Мосгорсуд решил, что он при подаче заявления на получение российского паспорта предоставил ложные сведения. По данным из открытых источников, Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский.

По данным самих "Ведомостей" на 2017 год, Кудрявцев являлся членом совета директоров издания. С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.

В начале февраля 2020 года стало известно, что семья Кудрявцева уже более года не владеет "Ведомостями", и принадлежат семье Воронова.