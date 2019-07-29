Бывший замглавы ФСИН Коршунов осужден на 7 лет колонии за аферу с обувью

Олег Коршунов признан виновным в хищении 263 млн рублей при закупке обуви для заключенных

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве в понедельник признал бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова виновным в хищении более 263 млн рублей бюджетных средств. Деньги предназначались для закупки обуви заключенным.

Гагаринский районный суд приговорил Коршунова к 7 годам колонии общего режима. Кроме этого, ему назначен штраф 900 тыс. рублей. Также Коршунов лишен классного чина государственный советник РФ 2-го класса.

Еще один подсудимый, экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом", Виталий Морусов приговорен к пяти годам колонии со штрафом 500 тыс. рублей.

Суд также удовлетворил иск ФСИН к подсудимым о компенсации ущерба. В частности, с Коршунова и Морусова солидарно взыскано, в том числе в пользу ГУФСИН России по Красноярскому краю около 27 млн рублей, ГУФСИН РФ по Пермскому краю более 176 млн рублей, УФСИН России по Липецкой области более 60 млн рублей.

После оглашения приговора Коршунов заявил, что 97% обуви было сношено, а уголовное дело против него "просто сфабриковано, потому что считать, что что-то украли смешно".

Схема мошенничества

Следствие и суд установили, что Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году сговорились и похитили более 263 млн рублей, которые выделялись в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России.

Арутюнян, который заключил сделку со следствием, ранее был приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

У ООО ТПК "ДАЦЕ Групп" и Арутюняна как индивидуального предпринимателя имелись швейные станки, машины, прессы и другое оборудование для производства обуви. Сообщники договорились разместить это имущество в нескольких исправительных колониях, расположенных в Липецке, Пермском и Красноярском краях.

По данным следствия, Коршунов поручил руководителям соответствующих подразделений ФСИН, в том числе исправительных колоний, организовать производство обуви на этом оборудовании из некачественного сырья, которое предоставил Арутюнян. Изготавливать обувь должны были заключенные.

"Сотрудников ФСИН он ввел в заблуждение, убедив, что производство будет вестись ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил его соучастник Виталий Морусов. Заведомо зная, что обувная продукция в унитарном предприятии производиться не будет, Морусов подписал от его имени с региональными управлениями ФСИН России госконтракты о поставке им вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять", - сообщили в Следственном комитете.

Когда расследовалось уголовное дело, проводились многочисленные обыски по месту жительства обвиняемых, в центральном аппарате ФСИН России и региональных управлениях ведомства. Следователи проанализировали большой объем документации, связанной с заключением контрактов и производством обуви. Допрошено более 200 свидетелей, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко,

По ее словам, следствие, помимо этого, обнаружило дополнительные эпизоды, связанные с хищением бюджетных денег в рамках государственного оборонного заказа. Расследование уголовного дела в отношении Коршунова по другим эпизодам преступлений продолжается, отметили в СК.