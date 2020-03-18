В России под меднаблюдение из-за COVID-19 поместили почти 18 тысяч человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские медики продолжают наблюдение за гражданами, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран или имели контакты с заболевшими: сейчас под контролем врачей 17,9 тыс. человек, сообщает в среду Роспотребнадзор.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 56991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека", - говорится в ежедневном бюллетене федеральной службы о ситуации с COVID-19.

В пресс-службе Роспотребнадзора также сообщают, что, по последним данным на среду, в России проведено 122 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Накануне, 17 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства озвучивала цифру в 110 тыс. тестов, причем, по ее словам, количество тестирований в России в ближайшее время будет увеличено кратно - минимум в два раза.

Тестированию подлежат, во-первых, прибывшие из неблагоприятных стран, во-вторых, контактные лица, и в-третьих - заболевшие ОРВИ, у которых выявлена пневмония, даже не связанная с коронавирусом.

Всего в стране, по состоянию на утро среды, зафиксировано 114 официальных случаев коронавирусной инфекции.