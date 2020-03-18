Заразившиеся COVID-19 на территории РФ получили вирус от своих близких

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Случаи передачи коронавирусной инфекции COVID-19 внутри России связаны исключительно с заражением близких контактов, в частности, семейных, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге в Екатеринбурге.

"На сегодняшний день случаев передачи заболевания в более дальний круг у нас в стране не происходит", - сказал он.

Козловских подчеркнул, что подавляющее большинство случаев, за исключением нескольких, связаны с завозом инфекции извне.

Как сообщалось, во вторник был зарегистрирован первый в Свердловской области случай коронавируса - у девушки, прилетевшей из Италии. Пациентка вернулась на Урал из круиза по Средиземному морю в четверг, 12 марта и была госпитализирована 16 марта.

Всего, по данным федерального оперативного штаба, на 18 марта общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ составляет 147 человек.