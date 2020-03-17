В Екатеринбурге попутчиков человека с COVID-19 госпитализируют по решению суда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге судебные приставы исполнят решения судов и принудительно доставят в больницу на карантин четырех человек, которые контактировали в поезде Москва-Новый Уренгой с человеком, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Всего в Свердловской области в минувшие выходные выявили шесть контактов заболевшего. Двоих из них госпитализировали в Талице. Еще четверо - жители Екатеринбурга - отказались от госпитализации. Суды в понедельник назначили им принудительную изоляцию в стационаре, сообщил чиновник на пресс-конференции.

По его словам, это две мамы с дочерьми.

В Первоуральске под наблюдением врачей находится гражданка Китая, которая приехала в регион 12 марта.

Всего под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 422 человека, в том числе 357 россиян и семь граждан Южной Кореи.