Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 08:34

В Екатеринбурге попутчиков человека с COVID-19 госпитализируют по решению суда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге судебные приставы исполнят решения судов и принудительно доставят в больницу на карантин четырех человек, которые контактировали в поезде Москва-Новый Уренгой с человеком, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Эпидемия коронавируса

Всего в Свердловской области в минувшие выходные выявили шесть контактов заболевшего. Двоих из них госпитализировали в Талице. Еще четверо - жители Екатеринбурга - отказались от госпитализации. Суды в понедельник назначили им принудительную изоляцию в стационаре, сообщил чиновник на пресс-конференции.

По его словам, это две мамы с дочерьми.

В Первоуральске под наблюдением врачей находится гражданка Китая, которая приехала в регион 12 марта.

Всего под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 422 человека, в том числе 357 россиян и семь граждан Южной Кореи.

Екатеринбург Свердловская область Роспотребнадзор Талица Первоуральск Китай Южная Корея

Новости по теме

Новости

В Москве сменился глава департамента региональной безопасности

"Роскосмос" перенес на осень празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд"

Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд"
Эпидемия коронавируса

Великое закрытие мира. Обобщение

Великое закрытие мира. Обобщение
Эпидемия коронавируса

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд иностранцев

Что произошло за день: понедельник, 16 марта

Финал Всероссийской олимпиады школьников перенесут из-за коронавируса

Онлайн-ритейлеры резко нарастили продажи продуктов и увеличили сроки доставки

Онлайн-ритейлеры резко нарастили продажи продуктов и увеличили сроки доставки

Подмосковные школы со следующей недели уйдут на трехнедельные каникулы

Подмосковные школы со следующей недели уйдут на трехнедельные каникулы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');