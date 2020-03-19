Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Проверка пассажиров в аэропорту Шереметьево Фото: Reuters

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях. При отсутствии такой возможности - пребывании в больницах

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации. Обеспечить изоляцию должны главы регионов.

Кроме того, Роспотребнадзор требует от россиян, вернувшихся из-за границы, сообщить свои личные данные и данные о поездке на региональную горячую линию.