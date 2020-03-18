Медведев посоветовал Западу прекратить "дурацкое менторство"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией посоветовал западным партнерам, продолжающим вводить антироссийские санкции, направить свой пыл на более существенные проблемы, например, на борьбу с коронавирусом.

"Российская экономика давно адаптировалась к любому давлению. Если до сих пор не удалось "порвать ее в клочья", может, стоит направить свой пыл на действительно существенные для человечества проблемы? Например, на борьбу с пандемией коронавируса и стабилизацию мировой экономики, которая вот-вот свалится в рецессию", - написал Медведев на своей странице в фейсбуке.

Медведев подчеркивает, что "нашим партнерам давно пора заняться своими странами и их проблемами, а не продолжать дурацкое менторство".

Зампред Совбеза убежден, что "от разумной координации сил по ключевым вызовам для человечества выиграли бы абсолютно все страны, включая США, Евросоюз, Китай и Россию".

"Никакие санкции и проблемы не помешают развитию нашего государства и, конечно же, Крыма. Мы сделаем все для процветания этого региона. Впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня - благодаря нашим общим усилиям, она идет по плану", - отметил Медведев.

Он подчеркивает, что дата возвращения Крыма в состав России - это не просто памятный день, а день восстановления исторической справедливости.

"И что важно - крымчане сделали прямой, осознанный выбор в полном соответствии с международным правом. Кто бы что ни говорил. Как бы ни пытались это оспаривать недружественные нашей стране силы за рубежом", - пишет зампред Совбеза.

Медведев также обращает внимание на то, что поправки в Конституции, за которые в скором времени предстоит голосовать россиянам, "устанавливают невозможность изменения территории страны, включая, конечно, и Крым".

"Ряд наших партнеров по международному сообществу (прежде всего США и ЕС) продолжают с параноидальным упорством вводить или подтверждать антироссийские санкции. За ними послушно тянутся те, кто не смеет даже рот открыть против воли Вашингтона, хотя они зачастую несут убытки от этой затяжной войны, которая ничего не изменит", - пишет Медведев.