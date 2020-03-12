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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Иран назвал санкции США главным препятствием в борьбе с коронавирусом в стране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил генсеку ООН Антониу Гуттеришу о необходимости отмены антииранских санкций как главного препятствия в борьбе с распространением коронавируса в стране.

"Односторонние, незаконные санкции США являются крупнейшим преградой в борьбе с распространением коронавируса в Иране", - говорится в письме Зарифа главе всемирной организации. "Этим санкциям необходимо положить конец", - подчеркнул министр, слова которого приводят в четверг иранские СМИ.

Они также сообщили, что Тегеран запросил у МВФ срочный транш в $5 млрд для борьбы с коронавирусом. О запросе объявил в твиттере Зариф, призвавший МВФ "встать на правильную сторону истории".

Иран - одна из наименее благополучных стран в плане масштабов распространения коронавируса. По последним данным Минздрава Ирана, за прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще 75 человек, увеличив число жертв до 429. Кроме того, выявлено 1075 новых случаев заражения "уханьским" вирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 10 075 человек.

Иран США ООН

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