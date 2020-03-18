"Победа" с 20 марта приостанавливает рейсы в Дубай

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 20 марта приостанавливает полеты из Москвы в Дубай в связи с введенным правительством РФ ограничением на полеты в ОАЭ.

"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Дубай и обратно с датами вылета в период с 20 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок поступления на счет зависит от условия банка-эмитента карты и составляет в среднем 14 дней", - сообщила представитель компании журналистам.

Для возвращения пассажиров из Дубая "Победа" планирует выполнить четыре вывозных рейса. Тем пассажирам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, оформят возврат денег в полном объеме.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключение сделано для регулярных рейсов Москва - Лондон, Москва - Нью-Йорк, Москва - Абу-Даби, выполняемых через терминал F аэропорта "Шереметьево", а также для чартерных рейсов, при условии перевозки в РФ российских граждан, в указанные страны - их граждан.