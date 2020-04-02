"Победа" утвердила масштабную антикризисную программу в условиях пандемии

Лоукостер не планирует сокращать персонал

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") утвердила "масштабную" антикризисную программу в условиях падения рынка из-за коронавируса, заявил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Мы разработали и утвердили масштабную антикризисную программу, но детали сейчас раскрывать не будем. Из того, что можем сказать, - закрываем в офисе один из этажей, то есть сэкономим на электричестве, уборке, обслуживании. Кроме того, безусловно, приостановка полетов (с апреля по июнь - ИФ) сама по себе - это главная часть антикризисной программы", - отметил топ-менеджер.

По его словам, за последние две недели загрузка рейсов перевозчика "скатилась до невиданных значений - 55-56%, хотя по продаже загрузка близка к 100% на месяцы вперед". "То есть больше 40% клиентов в марте просто не являлись на рейсы. Поэтому мы их поддержали, сказав "давайте все останемся дома на эти два месяца", - сообщил Калмыков.

Увольнять персонал из-за кризиса "Победа" не планирует

При этом сокращение персонала не входит в антикризисный план компании, отметил топ-менеджер. "Никаких увольнений у нас не планируется, мы продолжаем серьезную работу, но удаленно. Летные экипажи сейчас направлены в оплачиваемые отпуска, они у всех накопились за годы интенсивной работы. Остальные - в режиме простоя в соответствии с Трудовым кодексом будут получать по две трети оклада", - рассказал Калмыков.

Он добавил, что все топ-менеджеры компании в количестве 18 человек "добровольно решили в апреле поработать без оплаты и поддержать компанию". По его словам, в период приостановки полетов перевозчик будет заниматься дополнительным обучением пилотов и бортпроводников, в том числе в открытом в феврале учебном центре во "Внуково".

По словам официального представителя "Победы", привлекать кредитные средства для возобновления рейсов в июне компания также не собирается. "Сейчас у "Победы" по-прежнему нулевая кредитная нагрузка. Любые расходы на обслуживание долговых обязательств авиакомпании всегда вынуждены перекладывать на клиентов, то есть включать в тарифы. А мы очень не хотим повышать тарифы для наших клиентов. На данный момент мы не планируем влезать в долговую кабалу и привлекать кредиты", - сказала журналистам представитель компании.

Приостановка рейсов "Победы" на фоне пандемии

В начале года на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты по всем своим зарубежным направлениям: в города Германии, Турции, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, ОАЭ и Армении.

С 1 апреля компания прекратила рейсы и внутри РФ - после выхода постановления правительства, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. До этого о приостановке коммерческих полетов за рубеж сообщали российские чартеры AZUR air, IFly и Royal Flight.