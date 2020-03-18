Интернет-компании попросили ФНС перенести сроки отчетности и уплаты налогов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) попросила Федеральную налоговую службу перенести сроки предоставления отчетности, а также уплаты ряда налогов из-за коронавируса и введения в регионах режим повышенной готовности.

Об этом говорится в письме главы РАЭК Сергея Плуготаренко руководителю ФНС Даниилу Егорову, с которым ознакомился "Интерфакс".

Ассоциация попросила Егорова подготовить законопроекты о переносе сроков предоставления ряда налоговых деклараций и финансовой отчетности за 2019 год, а также о переносе сроков уплаты налога на прибыль (за 2019 год и февраль-март 2020 года), НДС (за IV квартал 2019 года), НДФЛ (за март 2020 года), страховых взносов (за март 2020 года) и другие.

В письме говорится, что это должно распространяться не только на интернет-компании, но и на весь бизне.

В РАЭК входят такие компании как Mail.ru Group, ПАО "Ростелеком", "ВКонтакте", "Лаборатория Касперского", Ozon, российские "дочки" Google, Microsoft, Samsung и другие.