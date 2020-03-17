Минфин уточнит порядок отсрочки уплаты налогов для бизнеса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минфин в ближайшее время усовершенствует механизм по отсрочке уплаты налогов, которую бизнес получит из-за коронавируса. Конкретные компании и отрасли, на которые будет распространяться это правило, определит правительство, сообщил журналистам статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Сейчас компании обращаются в налоговые органы, и налоговые органы принимают решение об отсрочке либо рассрочке по уплате налогов. Там есть закрытый перечень оснований, когда это предоставляется", - сказал он.

По словам Сазанова в существующем механизме "есть некие ограничения, которые не позволяют отдельным компаниям применять отсрочку". Если правительство определится, то в министерстве доработают этот механизм, чтобы "компании, которые так или иначе пострадали в рамках сегодняшней ситуации, могли бы претендовать на отсрочку".

"Я подчеркну, что это механизм не по конкретным отраслям, а в целом для всех налогоплательщиков. Универсальная норма, а как ей распорядиться, уже будет решать правительство", - отметил замминистра. По его словам, срок предоставления отсрочки также будет определять кабинет министров.

Минфин в ближайшие дни определится, нужно ли будет вносить изменения в Налоговый кодекс или будет достаточно нормативного акта правительства для усовершенствования этого механизма.

"Это будет отсрочка уплаты налогов, которая предусмотрена в 64-й статье (Налогового кодекса - прим. ИФ). Мы сейчас прорабатываем, стоит ли менять 64-ю статью с тем, чтобы под сложившуюся ситуацию как-то адаптировать механизм предоставления отсрочки по уплате налогов. Сейчас этот вопрос прорабатывается. При необходимости мы оперативно подготовим соответствующие изменения в налоговое законодательство", - добавил Сазанов.

Ранее правительство и Банк России в беспрецедентном совместном заявлении назвали первые меры по поддержке бизнеса, который пострадает из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, они сообщили о решении дать отсрочку по взысканию налогов с туристических компаний и авиакомпаний.