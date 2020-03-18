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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Российским ПАО разрешили заочные собрания акционеров из-за COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право российским публичным акционерным обществам (ПАО) проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме.

Закон N901908-7 размещен на портале правовой информации и вступил в силу со дня официального опубликования. В частности, в законе сказано, что общие собрания акционеров, на которых обсуждаются вопросы, связанные с избранием совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждением аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о распределении прибыли, могут проходить в заочной форме в 2020 году. Такое решение может принять совет директоров (наблюдательный совет) общества.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 12 марта, одобрен Советом Федерации 14 марта. Эта норма была включена в пакет поправок к закону, описывающему схему продажи пакета ЦБ РФ в Сбербанке правительству. Она распространяется на все ПАО, а не только на Сбербанк.

"Если закон будет принят, тогда совет директоров, не только Сбербанка, но любого публичного общества, сможет такой опцией воспользоваться или не воспользоваться, это уже их решение будет", - пояснял ранее журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Это только на 2020 года сделано, это вне системы, исключительно из-за этих событий, из-за коронавируса", - отмечал он.

В России есть несколько акционерных обществ, годовые собрания которых проходят при большом стечении миноритариев и являются важной частью ежегодной корпоративной повестки. Среди них Сбербанк, а также ВТБ, "Газпром", "Роснефть".

Владимир Путин ПАО Сбербанк

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