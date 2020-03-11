Российским публичным компаниям разрешат проводить заочные собрания акционеров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Публичные АО на фоне разворачивающейся борьбы с распространением коронавируса в России получат право в виде исключения провести собрания акционеров в заочной форме.

Эта норма включена в пакет поправок к законопроекту, описывающему схему продажи пакета ЦБ в Сбербанке правительству. Она распространяется на все ПАО, а не только на Сбербанк.

Законопроект N901908-7 был принят Госдумой в среду во втором чтении, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В частности, в законопроекте сказано, что общие собрания акционеров, на которых обсуждаются вопросы, связанные с избранием совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждением аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о распределении прибыли, могут проходить в заочной форме.

"Если закон будет принят, тогда совет директоров, не только Сбербанка, но любого публичного общества, сможет такой опцией воспользоваться или не воспользоваться, это уже их решение будет", - пояснил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Это только на 2020 года сделано, это вне системы, исключительно из-за этих событий, из-за коронавируса", - отметил он.

В России есть несколько акционерных обществ, годовые собрания которых проходят при большом стечении миноритариев и являются важной частью ежегодной корпоративной повестки. Среди них Сбербанк, а также ВТБ, "Газпром", "Роснефть".