Дума приняла закон об упрощенном buyback и другие антикризисные поправки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который изменяет сроки проведения годовых собраний акционеров в 2020 году и раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, а также вводит процедуру упрощенного buyback на этот год.

Документ (№771509-7) опубликован в базе нижней палаты парламента.

Годовые собрания акционеров

Согласно принятому закону, годовые собрания акционеров в 2020 году могут быть проведены до конца сентября.

В частности, в тексте документа говорится, что "годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года". Сейчас же по закону "Об акционерных обществах" годовые собрания акционеров должны проводиться "в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года".

Финотчетность за 2019 года

К тому же российские эмитенты получат право раскрывать свою годовую финансовую отчетность за 2019 год до конца июля.

"Годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая отчетность эмитента за 2019 год должна быть раскрыта не позднее 210 дней после даты окончания указанного отчетного года", - гласит текст закона.

В свою очередь промежуточная консолидированная финансовая отчетность или промежуточная финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев 2020 года должна быть раскрыта не позднее 180 дней после даты окончания отчетного периода.

Сейчас годовая отчетность эмитента раскрывается не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года, а промежуточная - не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала.

Упрощенный buyback

Публичные акционерные общества смогут выкупать свои акции биржи в 2020 году по упрощенной программе: через брокера и по рыночной цене, следует из принятого закона.

Согласно действующему законодательству, для того, чтобы начать обратный выкуп акций, совет директоров эмитента должен определить цену выкупа, привлекая профессионального оценщика. Затем, не менее чем за 30 дней до начала buyback, компания должна предупредить о принятом решении своих акционеров.

Новые поправки же дают право компаниям выкупать свои акции по рыночной цене. Для того, чтобы начать buyback по упрощенной процедуре, соответствующее решение должен принять совет директоров или наблюдательный совет компании. Этот орган должен определить только категории (типы) приобретаемых акций, а также их количество и срок, в течение которого они будут выкупаться (но он должен истекать до конца 2020 года).

В частности, ПАО смогут выкупать свои акции по упрощенной программе buyback (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества), если средневзвешенная цена акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 октября 2019 года, на 20% и более, а также если значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более. При этом компании должны выкупать свои акции через брокера, на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов.

Эмитент может не раскрывать информацию об обратном выкупе в форме сообщения о существенном факте. ПАО должно направить Банку России уведомление о намерении купить акции с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий для упрощенного buyback.

Публичность

Акционерным обществам (АО), в названиях которых есть указание на публичный статус, но которые фактически не соответствуют признакам публичных компаний, могут дать еще полгода определиться с их формой организации.

Согласно действующему законодательству, АО, созданные до 1 сентября 2014 года, в названиях которых есть указание на публичный статус, но акции которых публично не размещались и не обращались, должны к 1 июля 2020 года определиться со своей организационной формой: либо зарегистрировать проспект ценных бумаг и заключить договор о листинге, тем самым подтвердив свой статус ПАО, либо освободиться от обязанности по раскрытию информации и исключить из наименования указание на публичный статус.

Принятый закон переносит этот срок на полгода - до 1 января 2021 года.

Также сдвигается на начало 2021 года и обязанность формирования советом директоров или набсоветом ПАО комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности ПАО, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него конфликта интересов.

На начало следующего года также переносится проведение внутреннего аудита в публичных компаниях.