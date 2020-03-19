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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:17

Петербуржцев после заявок 4 тыс. желающих призвали не просить тест на COVID без показаний

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев призвал горожан не злоупотреблять возможностью провериться на новый вирус COVID-19 и не идти в поликлиники без показаний к такому анализу.

"Это наша вчерашняя боль. За сутки к нам обратилось около 4 тыс. человек. На мой взгляд, всем руководителям организаций надо понимать, что не надо каждый день обследовать своих сотрудников. Коронавирусная инфекция может развиваться ежедневно. Они делают исследование сегодня - на завтра оно уже неактуально", - сказал Эргашев журналистам в четверг.

Пандемия коронавируса

"Необходимо направлять на эти исследования только тех, у кого есть клиника острой респираторной вирусной инфекции. Не надо в плановом порядке всем массово обследоваться, иначе это приведет к тому, что наша сеть захлебнется", - подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, хоть необходимости в таких тестированиях и нет, врачи берут анализ у желающих "чтобы снять некоторый психоз" с их стороны.

Ранее власти Петербурга сообщили, что во всех районах города можно бесплатно и добровольно провериться на наличие коронавируса.

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