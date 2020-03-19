Губкинский университет не подтвердил смерть своей преподавательницы с коронавирусом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский государственный университет нефти и газа им.Губкина не располагает информацией о том, что в московской больнице умерла 79-летняя профессор университета, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

"У нас нет подтвержденной официальной информации, такая информация не поступала", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Ранее в телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что 79-летняя пациентка московской больницы с коронавирусной инфекцией, о смерти которой сообщили столичные власти в четверг, это якобы профессор Губкинского университета Валентина Зубарева.

В пресс-службе университета при этом опровергли информацию о закрытии вуза на карантин. "Вуз работает, администрация университета работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что вуз, как и другие российские университеты, в соответствии с приказом Минобрнауки, сократил массовые мероприятия, объявил каникулы и перевел студентов на дистанционное обучение. Однако преподаватели продолжают работу, как и административные подразделения.