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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

Это первый в РФ случай летального исхода от заражения коронавирусом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", - сообщили журналистам в оперштабе по Москве.

По данным медиков, пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.

Женщина находилась в инфекционной больнице в изолированном боксе. В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации.

Это первый в России случай летального исхода от заражения коронавирусом.

Хроника 09 января – 19 марта 2020 годаПандемия коронавируса
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