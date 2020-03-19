Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Въезд на территорию инфекционной больницы №2 в Москве Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По результатам патологоанатомического исследования установлено, что причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской больнице стал оторвавшийся тромб, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по ситуации с COVID-19 в четверг.

"Направляющим диагнозом действительно была вирусная пневмония. Однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб", - сообщили в штабе со ссылкой на главного патологоанатома Москвы Олега Зайратьянца.

Как уточняет патологоанатом, причиной смерти стала "массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии". "Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было", - рассказал Зайратьянц.

По его словам, пожилая женщина страдала от тяжелых сопутствующих хронических заболеваний - сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь (поражает сосуды головного мозга), ишемическая болезнь сердца.

О кончине зараженной COVID-19 79-летней женщины стало известно ранее в четверг. Пациентка скончалась в московской больнице, сообщал столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Это стало первым в РФ случаем смерти человека, инфицированного новым коронавирусом.

Пациентка была госпитализирована 13 марта, но затем по просьбе родственников с 14 марта перешла на лечение в частную клинику. "После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", - сообщили журналистам в оперштабе по Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в России, в Москве. Об этом чиновник написал в твиттере. Он уточнил, что окружение скончавшейся женщины находится под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. "Мои соболезнования семье", - добавил мэр Москвы.