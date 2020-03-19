Петербуржцев попросили повременить с регистрацией браков из-за COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга рекомендуют горожанам отложить посещение отделов ЗАГС для подачи и получения документов и по возможности перенести бракосочетание на более поздний срок на фоне ситуации с пандемией COVID-19, сообщила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова в четверг.

"Сотрудники отделов ЗАГС советуют максимально ограничить число гостей, приглашаемых на торжественную регистрацию браков. По желанию торжественная регистрация брака может быть перенесена на более поздний срок. На совещании было отмечено, что во всех помещениях отделов ЗАГС тщательно и неоднократно в течение дня обрабатываются все контактные поверхности - дверные ручки, выключатели, поручни, перила", - говорится в сообщении.

Городской комитет по делам записи актов гражданского состояния до конца апреля приостановил прием заявлений на государственную регистрацию рождения в торжественной обстановке во дворце "Малютка".

В пресс-службе также сообщили, что с 23 марта на две недели закрываются читальные залы учреждений, подведомственных Архивному комитету. В этот период на сайте "Архивы Санкт-Петербурга" можно будет бесплатно ознакомиться с оцифрованными документами. Архивный комитет рекомендует воздержаться от личного посещения архивов, а в случае необходимости подавать запросы по электронной почте и посредством "Почты России".

Чтобы избежать скопления людей в небольшом помещении, Государственная техническая инспекция на период пандемии полностью переводит прием документов по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов в многофункциональные центры (МФЦ), добавили в пресс-службе Батанова.