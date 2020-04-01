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Минюсту РФ поручили наладить дистанционную регистрацию браков

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россияне на время пандемии коронавируса должны получить возможность регистрировать браки и другие события в ЗАГСах дистанционно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В связи с тем, что работа ЗАГСов приостановлена по определенным форматам, необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

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Он отметил, что соответствующее поручение дано министерству юстиции.

Накануне появилась информация, что в некоторых регионах ЗАГСы работают с ограничениями. Например, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в связи с введением режима ограничений и самоизоляции органы ЗАГС в регионе регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия производятся исключительно по ранее поданным заявлениям.

Минюст РФ

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