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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Жителя Ртищева задержали за нелегальную продажу масок на Ленинградском вокзале

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинградском вокзале полиция задержала жителя Ртищева, который продавал медицинские маски без разрешения. Об этом сообщили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

Мужчина 2001 года рождения торговал у выхода со станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии. Полицейские изъяли у него 50 масок. На него составили административный протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Москва МВД ЦФО Ртищево Ленинградский вокзал

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