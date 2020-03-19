Жителя Ртищева задержали за нелегальную продажу масок на Ленинградском вокзале

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинградском вокзале полиция задержала жителя Ртищева, который продавал медицинские маски без разрешения. Об этом сообщили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

Мужчина 2001 года рождения торговал у выхода со станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии. Полицейские изъяли у него 50 масок. На него составили административный протокол по ч.1 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).