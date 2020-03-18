Марийских студентов привлекли к пошиву марлевых медицинских масок

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Студенты одного из факультетов Марийского государственного университета (МарГУ) в свободное от учебы время сшили 1400 марлевых масок, сообщил в инстаграме ректор вуза Михаил Швецов. Он добавил, что в ближайшее время будут сшиты еще 3000 масок.

Ректор уточнил, что маски сшили "бойцы" студенческого трудового отряда "Муравейник" с факультета общего и профессионального образования. На сайте вуза скоро выложат "видео-урок по изготовлению марлевой повязки, которую каждый может сделать самостоятельно", добавил он.

Ранее в местных СМИ распространился другой пост ректора, где он сопроводил свою фотографию в маске подписью о приеме заказов "на пошив и индивидуальный дизайн многоразовых марлевых масок". Под постом был указан номер мобильного телефона. Затем публикацию удалили.

Начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью вуза Павел Козлов объяснил "Интерфаксу", что пост был шуточным и убрали из-за критики пользователей интернета. Он заверил, что студенты шили маски по собственной инициативе. "Эта инициатива будет поощряться - труд будет оплачен по договору, в котором учтем трудочасы, количество изготовленных масок", - сказал Козлов.

Теперь эти маски раздают студентам.

"Сейчас студенты МарГУ перешли на дистанционную форму обучения. У многих обучающихся на факультете общего образования дома есть швейные машинки, так как они - будущие учителя технологии, поэтому смогут самостоятельно пошить маски. Им это также будет оплачено", - добавил чиновник. Он не исключил, что вуз в случае необходимости сможет помочь республике с массовым производством масок для малообеспеченных граждан.