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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Марийских студентов привлекли к пошиву марлевых медицинских масок

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Студенты одного из факультетов Марийского государственного университета (МарГУ) в свободное от учебы время сшили 1400 марлевых масок, сообщил в инстаграме ректор вуза Михаил Швецов. Он добавил, что в ближайшее время будут сшиты еще 3000 масок.

Дорогие друзья❗Благодаря бойцам студенческого трудового отряда "Муравейник", студентам факультета общего и профессионального образования в МарГУ есть медицинские маски. Бойцы отряда смогли обеспечить пошив 1400 марлевых повязок - многоразового средства индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания. В следующие дни планируется пошить 3000 марлевых повязок. И всё это в свободное от учёбы время. Отдельно хочу поблагодарить студентов и работников ФОиПО за их труд 👍 Горжусь тем, что у нас в университете работают и учатся люди, которые не остаются в стороне, а объединяются, чтобы всем вместе решить трудную задачу. Именно благодаря вашим усилиям мы смогли обеспечить студентов и работников марлевыми повязками, которые так необходимы в современных условиях 🙋‍♂️🙋‍♀️ Сейчас во всех аптеках не хватает медицинских масок, и мы не будем закрывать глаза на эту проблему. Уже скоро на всех интернет-ресурсах МарГУ появится видео-урок по изготовлению марлевой повязки, которую каждый может сделать самостоятельно 🖥 P.S. Хочу поблагодарить и хейтеров, которые смогли привлечь внимание к этой проблеме и деятельности нашего вуза. Оставайтесь и дальше такими же неравнодушными ☺ #маргу #твоймаргу #университет #вуз #йошкарола

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Ректор уточнил, что маски сшили "бойцы" студенческого трудового отряда "Муравейник" с факультета общего и профессионального образования. На сайте вуза скоро выложат "видео-урок по изготовлению марлевой повязки, которую каждый может сделать самостоятельно", добавил он.

Ранее в местных СМИ распространился другой пост ректора, где он сопроводил свою фотографию в маске подписью о приеме заказов "на пошив и индивидуальный дизайн многоразовых марлевых масок". Под постом был указан номер мобильного телефона. Затем публикацию удалили.

Начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью вуза Павел Козлов объяснил "Интерфаксу", что пост был шуточным и убрали из-за критики пользователей интернета. Он заверил, что студенты шили маски по собственной инициативе. "Эта инициатива будет поощряться - труд будет оплачен по договору, в котором учтем трудочасы, количество изготовленных масок", - сказал Козлов.

Теперь эти маски раздают студентам.

"Сейчас студенты МарГУ перешли на дистанционную форму обучения. У многих обучающихся на факультете общего образования дома есть швейные машинки, так как они - будущие учителя технологии, поэтому смогут самостоятельно пошить маски. Им это также будет оплачено", - добавил чиновник. Он не исключил, что вуз в случае необходимости сможет помочь республике с массовым производством масок для малообеспеченных граждан.

МарГУ Михаил Швецов Марий Эл

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