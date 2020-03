Марийских студентов привлекли к пошиву марлевых медицинских масок

Дорогие друзья❗Благодаря бойцам студенческого трудового отряда "Муравейник", студентам факультета общего и профессионального образования в МарГУ есть медицинские маски. Бойцы отряда смогли обеспечить пошив 1400 марлевых повязок - многоразового средства индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания. В следующие дни планируется пошить 3000 марлевых повязок. И всё это в свободное от учёбы время. Отдельно хочу поблагодарить студентов и работников ФОиПО за их труд 👍 Горжусь тем, что у нас в университете работают и учатся люди, которые не остаются в стороне, а объединяются, чтобы всем вместе решить трудную задачу. Именно благодаря вашим усилиям мы смогли обеспечить студентов и работников марлевыми повязками, которые так необходимы в современных условиях 🙋‍♂️🙋‍♀️ Сейчас во всех аптеках не хватает медицинских масок, и мы не будем закрывать глаза на эту проблему. Уже скоро на всех интернет-ресурсах МарГУ появится видео-урок по изготовлению марлевой повязки, которую каждый может сделать самостоятельно 🖥 P.S. Хочу поблагодарить и хейтеров, которые смогли привлечь внимание к этой проблеме и деятельности нашего вуза. Оставайтесь и дальше такими же неравнодушными ☺ #маргу #твоймаргу #университет #вуз #йошкарола

A post shared by Михаил Швецов (@mnshvetsov) on Mar 17, 2020 at 7:50am PDT