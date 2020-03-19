Первым зараженным COVID-19 в Якутии оказался гендиректор газовой компании

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы гендиректора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат.

"Да, это Коробов", - заявила пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова в четверг журналистам.

Ранее гендиректор ЯТЭК был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Якутии установило контактировавших с топ-менеджером лиц. Все они сдали анализы на COVID-19. Анализы Коробова были отправлены в новосибирский исследовательский центр "Вектор" для подтверждения.

Пять человек, с кем контактировал гендиректор компании, помещены в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "коронавирус". Четверо из них менеджеры ЯТЭК из Москвы, один местный житель. Также около 100 работников компании будут помещены в обсерватор.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз".