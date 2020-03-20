Еще у шести человек в Якутске выявили коронавирус

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - До семи увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией в Якутске, сообщает оперативный штаб республики.

"В Якутске зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Все они из числа контактов первого заболевшего и, как и он, находятся в инфекционном стационаре Якутска", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Роспотребнадзора РФ.

Пробы у них были взяты при изучении контактов первого заболевшего.

Ранее сообщалось, что гендиректор компании ЯТЭК стал первым заразившимся коронавирусом жителем Якутии.

Управление Роспотребнадзора по Якутии установило контактировавших с ним людей, все они сдали анализы на коронавирус. Около ста сотрудников компании были помещены в обсерватор.