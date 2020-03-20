Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай справился со вспышкой коронавирусной инфекции благодаря жестким и решительным административным мерам, считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.

"Китай сработал на жестком административном ресурсе. А в Италии ситуация тяжелая, потому что система здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в пятницу.

По словам академика РАН, в Италии не хватает больничных коек, в итоге требующих госпитализации больных оставляют дома. Также наблюдаются проблемы с оборудованием - в частности, ощущается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые необходимы для поддержания функции дыхания у пациентов с вызванной вирусом пневмонией. В результате болезнь успела широко распространиться и унести много жизней, считает Онищенко.

"Итальянцам нужно сделать очень серьезные выводы, потому что ситуация будет повторяться. Сегодня коронавирус, завтра - не менее опасный, даже более опасный грипп", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что некоторые россияне, уехавшие жить в Италию, были вынуждены вернуться лечиться в Россию на время вспышки коронавируса.

Эпидемия коронавируса началась в Китае, однако сейчас страна с инфекцией справилась: вторые сутки в КНР не регистрируются "местные" случаи инфекции, только завозные (в частности, из Италии, Испании, США и Ирана).

В Италии прирост за последние сутки составил более 5 тыс. случаев, хотя даже в Китае на пике заболеваемости, учитывая колоссальную разницу в населении стран (60,5 млн в Италии против 1,38 млрд в Китае), было около 3-4 тысяч. Общее число заболевших в Италии, по последним данным, - 41 тыс., в Китае - порядка 80 тыс. человек. Число смертей от коронавируса в Италии превысило число смертей в Китае: 3,4 тыс. против 3,2 тыс.