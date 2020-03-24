Ситуацию с заражением COVID-19 в Испании признали более серьезной, чем в Италии

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии, констатирует испанская газета El Pais.

Издание отмечает, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит El Pais слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.

Согласно данным министерства здравоохранения Испании, число пациентов с коронавирусом COVID-19 в стране достигло 29 тыс. 68 человек, 1 804 человека скончались. Под наблюдением находятся более 24 тыс. 89 заболевших, 2 575 человек выздоровели.

Италия остается второй в мире после Китая по тяжести поражения вирусом. По данным счетчика заболевших South China Morning Post, 63 тыс. 927 человек заболели COVID-19, скончались 6077.