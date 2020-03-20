Российскую вакцину от коронавируса начали испытывать на животных

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В государственном научном центре "Вектор" начались испытания вакцины от коронавируса на животных.

Как сообщила заместитель гендиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова в эфире телеканала "Россия 24", в центре разработаны на базе шести технологичных платформ вакцины на основе как известных рекомбинантных вирусов, так и синтетические вакцины.

По ее словам, сразу после получения живого вируса были проведены исследования по получению чувствительных лабораторных моделей, "которыми являются хорьки и низшие приматы, и, получив прототипы вакцин, начали исследования на лабораторных животных".

Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.

"При этом перед исследователями встает множество важных вопросов - необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации", - говорится в сообщении.