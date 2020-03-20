Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность российских препаратов против коронавируса, в России проводятся испытания шести вакцин.

По его словам, ученые буквально за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии, создали эти вакцины.

Он подчеркнул, что работа шла круглосуточно. "И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", - сказал Мишустин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19 государственном научном центре "Вектор". Там пояснили, что уже начаты испытания на животных.