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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

ЦБ введет стимулы по поддержке доступности финансовых ресурсов для реального сектора

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России принял меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике. Регулятор предупредил, что изменение внешней конъюнктуры и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора.

Экономический кризис

В частности, ЦБ до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления банкам безотзывных кредитных линий (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования этой линией снижается с 0,5% до 0,15%. Также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита БКЛ в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций (СЗКО) управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности.

Кроме того, кредитным организациям предоставлена возможность включения операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров открытой валютной позиции) по официальному курсу этих валют к рублю, установленному Банком России на 1 марта 2020 года. Эта мера будет действовать с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно.

Банк России также сохранил значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне.

Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты по бухгалтерскому учету, дано право долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухучете по справедливой стоимости на 1 марта. При этом долговые ценные бумаги, купленные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, можно отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Эти меры будут действовать до 1 января 2021 года.

Банк России

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