Каждая третья новость в российских СМИ рассказывает о коронавирусе

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Средняя упоминаемость коронавируса в российских СМИ за текущую неделю превышала 114 тысяч раз в сутки - это означает, что каждая третья публикация посвящена новому заболеванию, следует из данных системы управления репутацией СКАН, разработанной в "Интерфаксе".

Если в первую неделю января о новом заболевании вышло всего 104 заметки, то за последние семь дней значение увеличилось до 482 562.

При этом максимальная упоминаемость самой популярной персоны российских СМИ - президента РФ Владимира Путина - на прошедшей неделе составила 16 тысяч публикаций за сутки, а слова "конституция", поправки к которой сейчас активно обсуждаются – 9 тысяч. Это значит, что о коронавирусе пишут больше в 7 и 12 раз соответственно.

Для сравнения: в разгар чемпионата мира по футболу в России его рекордная упоминаемость составила 29.324 публикации за сутки (2 июля 2018 г.), о республике Крым сразу после референдума в 2014 году вышло 29.190 материалов (17 марта 2014), а нового американского президента Дональда Трампа в день его победы на выборах упомянули 26.704 раза (08 ноября 2016 г.).

Активно развивающаяся тема вируса породила облако связанных слов, ассоциирующихся с развитием заболевания. Так, среди лидеров роста по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с января по март) можно выделить: провинцию Ухань (упоминаемость выросла в 354 раза), пандемию – в 108, слова карантин, удаленка и эпидемия – в 10, туалетная бумага и маски– в 4 раза, вакцина – в 3 раза, а гречка пока только в 2 (вероятно, тенденция усилится).

Около 70% публикаций о коронавирусе посвящены ситуации в России: в основном, это оперативные сводки, рекомендации для населения и официальные заявления профильных ведомств.

Первые упоминания в СМИ о коронавирусе появились в декабре, но тогда его называли "неизвестной инфекцией" или "новой формой пневмонии".

СКАН - система управления репутацией, предназначенная для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой.