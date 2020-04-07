Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Топ-5 фейков о коронавирусе

Топ-5 фейков о коронавирусе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе упоминаемость коронавируса в российских СМИ достигла рекордного значения: за 7 дней вышло более 884 тысяч упоминаний. Это означает, что 43% публикаций посвящены новому заболеванию, следует из данных системы управления репутацией СКАН, разработанной в "Интерфаксе".

Наибольшая доля информации о коронавирусе в общем потоке публикуемых материалов характерна для информагентств – около 55%. Кроме того, в лидерах по упоминаемости COVID-19 онлайн-СМИ (42% публикаций) и печатная пресса (32%).

Информация, публикуемая на официальных сайтах госучреждений, примерно на 18% состоит из "вирусной" тематики.

Стремительно развивающаяся тема вируса породила и ряд "фейковых" сюжетов, которые, несмотря на свою абсурдность, вызвали интерес СМИ и стали предметом для широкого обсуждения. Так, в топ-5 "альтернативных" теорий происхождения вируса вошли (по количеству публикаций на тему за все время):

1 место. Коронавирус изобрели американцы. Согласно самому популярному на сегодня фейку, коронавирус - это командно-штабные учения "глубинного государства" (тайного, внеправительственного американского сообщества), целью которого является свержение действующей власти в штатах. Распространению этой теории способствовало и заявление американского президента в твиттере. Так, 26 февраля Дональд Трамп заявил, что коронавирус был создан сознательно и рукотворно в качестве политического оружия против него. На эту тему, согласно данным СКАНа, вышло 1727 публикаций.

В РоссииКаждая третья новость в российских СМИ рассказывает о коронавирусеКаждая третья новость в российских СМИ рассказывает о коронавирусеЧитать подробнее

2 место. Коронавирус – разработка китайских ученых. Долгое время наиболее резонансным было предположение, что вирус создан в Китае. Однако объяснения целей расходилось. По одной из версий, заболевание необходимо было китайцам для преодоления демографического кризиса и урегулирования проблемы перенаселенности. Аргументом в пользу этого предположения стал факт недавнего клонирования младенца в КНР, что сочли угрозой искусственного повышения населения Китая. О китайском следе в появлении вируса СМИ написали 1218 раз.

3 место. Источник коронавируса – 5G-вышки. Высокими темпами набирает популярность возникшая в конце марта в британских соцсетях теория о том, что работа сетей 5G влияет на иммунитет человека, из-за чего люди становятся уязвимыми к коронавирусной инфекции. В Великобритании сожгли уже не менее 20 вышек разных мобильных операторов, о чем пресса писала в 717 публикациях.

Кстати, еще один фейк английского происхождения исходит из того, что футбольная лига использует коронавирус против "Ливерпуля". Команда долго шла к чемпионскому титулу, и в этом сезоне имела все шансы на победу. Но турнир был остановлен из-за эпидемии COVID-19. Так, сторонники теории настаивают, что опасность коронавируса была сознательно преувеличена менеджерами английского чемпионата, чтобы не допустить лидерства "Ливерпуля".

4 место. COVID-19 прилетел из космоса. Альтернативная версия о внеземном происхождении вируса является одной из самых ранних. Подобные предположения в СМИ стали появляться еще в начале января. По одним измышлениям у коронавируса много аналогий с симптомами лучевого излучения, по другим – он мог прилететь на планету на поверхности метеорита. По данным СКАНа, о космическом происхождении вируса российские СМИ написали более 350 раз.

5. Создание вируса профинансировал Билл Гейтс. Согласно еще одной теории заговора, за распространением вируса стоит фигура основателя Microsoft Билла Гейтса. Американские общественные активисты рассказали о вероятном сотрудничестве с британским Институтом Прибрайта, который еще в 2015 году подал патент о разработке слабой формы вируса для вакцинации птиц. Согласно этой теории, Гейтс преследует цель получить контроль над численностью населения планеты. Об этом фейке рассказали почти в 200 материалах СМИ.

Среди конспирологических теорий, которые не вошли в пятерку, есть также версия о том, что разносчиками коронавируса стал распространенный лекарственный препарат ибупрофен или африканские бананы. Кроме того, в СМИ высказывались предположения, что активистки феминистического движения способствовали распространению коронавируса, чтобы лишить мужчин их привычных хобби (в первую очередь - спортивных мероприятий и музыкальных концертов).

Ряд неподтвержденных данных касаются и способов лечения заболевания. Так, по некоторым рецептам, от вируса якобы способен избавить алкоголь, посещение сауны или даже суп из бараньего бульона.

СКАН - система управления репутацией, предназначенная для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой.

Коронавирус охватил США

15
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями. В США с начала пандемии умерли более 10 тысяч человек, заразившихся коронавирусомЧисло новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевшихВласти США не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.Некоторые ликеро-водочные заводы в США перешли на производство дезинфицирующего средства для рук из-за дефицита антисептикаБольницы США перегружены, ускоренно строятся временные госпиталиГород Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели. Количество случаев заражения в городе Нью-Йорке приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч.В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США, чтобы разгрузить больницы мегаполиса, не справляющиеся с потоком пациентовГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.На территории Центрального парка в Нью-Йорке развернули мобильный госпиталь, состоящий из 14 палатокКрупнейший американский мегаполис практически опустелВ стране протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса. По словам Дональда Трампа, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно, чем Штаты.Число заражений COVID-19 среди американских военнослужащих превысило 1 тыс. Больше всего заражений подтвердилось среди служащих в ВМС США.Главный хирург США предупредил об ожидаемом росте числа заражений коронавирусом в стране, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьезПрезидент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями.
СКАН СКАН-Интерфакс

Новости по теме

Новости

Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки

Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки

ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России сложной, но не безнадежной

Пандемия коронавируса

Вирусолог сообщил Путину, когда ждать результатов ограничений по коронавирусу

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Минфин предложил исключить букмекера "Фонбет" из списка системообразующих организаций

Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода

Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода

Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Россия помогает другим странам с COVID-19, так как у нее есть все необходимое, заявили в Минпромторге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');