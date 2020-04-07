Топ-5 фейков о коронавирусе

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На прошлой неделе упоминаемость коронавируса в российских СМИ достигла рекордного значения: за 7 дней вышло более 884 тысяч упоминаний. Это означает, что 43% публикаций посвящены новому заболеванию, следует из данных системы управления репутацией СКАН, разработанной в "Интерфаксе".

Наибольшая доля информации о коронавирусе в общем потоке публикуемых материалов характерна для информагентств – около 55%. Кроме того, в лидерах по упоминаемости COVID-19 онлайн-СМИ (42% публикаций) и печатная пресса (32%).

Информация, публикуемая на официальных сайтах госучреждений, примерно на 18% состоит из "вирусной" тематики.

Стремительно развивающаяся тема вируса породила и ряд "фейковых" сюжетов, которые, несмотря на свою абсурдность, вызвали интерес СМИ и стали предметом для широкого обсуждения. Так, в топ-5 "альтернативных" теорий происхождения вируса вошли (по количеству публикаций на тему за все время):

1 место. Коронавирус изобрели американцы. Согласно самому популярному на сегодня фейку, коронавирус - это командно-штабные учения "глубинного государства" (тайного, внеправительственного американского сообщества), целью которого является свержение действующей власти в штатах. Распространению этой теории способствовало и заявление американского президента в твиттере. Так, 26 февраля Дональд Трамп заявил, что коронавирус был создан сознательно и рукотворно в качестве политического оружия против него. На эту тему, согласно данным СКАНа, вышло 1727 публикаций.

2 место. Коронавирус – разработка китайских ученых. Долгое время наиболее резонансным было предположение, что вирус создан в Китае. Однако объяснения целей расходилось. По одной из версий, заболевание необходимо было китайцам для преодоления демографического кризиса и урегулирования проблемы перенаселенности. Аргументом в пользу этого предположения стал факт недавнего клонирования младенца в КНР, что сочли угрозой искусственного повышения населения Китая. О китайском следе в появлении вируса СМИ написали 1218 раз.

3 место. Источник коронавируса – 5G-вышки. Высокими темпами набирает популярность возникшая в конце марта в британских соцсетях теория о том, что работа сетей 5G влияет на иммунитет человека, из-за чего люди становятся уязвимыми к коронавирусной инфекции. В Великобритании сожгли уже не менее 20 вышек разных мобильных операторов, о чем пресса писала в 717 публикациях.

Кстати, еще один фейк английского происхождения исходит из того, что футбольная лига использует коронавирус против "Ливерпуля". Команда долго шла к чемпионскому титулу, и в этом сезоне имела все шансы на победу. Но турнир был остановлен из-за эпидемии COVID-19. Так, сторонники теории настаивают, что опасность коронавируса была сознательно преувеличена менеджерами английского чемпионата, чтобы не допустить лидерства "Ливерпуля".

4 место. COVID-19 прилетел из космоса. Альтернативная версия о внеземном происхождении вируса является одной из самых ранних. Подобные предположения в СМИ стали появляться еще в начале января. По одним измышлениям у коронавируса много аналогий с симптомами лучевого излучения, по другим – он мог прилететь на планету на поверхности метеорита. По данным СКАНа, о космическом происхождении вируса российские СМИ написали более 350 раз.

5. Создание вируса профинансировал Билл Гейтс. Согласно еще одной теории заговора, за распространением вируса стоит фигура основателя Microsoft Билла Гейтса. Американские общественные активисты рассказали о вероятном сотрудничестве с британским Институтом Прибрайта, который еще в 2015 году подал патент о разработке слабой формы вируса для вакцинации птиц. Согласно этой теории, Гейтс преследует цель получить контроль над численностью населения планеты. Об этом фейке рассказали почти в 200 материалах СМИ.

Среди конспирологических теорий, которые не вошли в пятерку, есть также версия о том, что разносчиками коронавируса стал распространенный лекарственный препарат ибупрофен или африканские бананы. Кроме того, в СМИ высказывались предположения, что активистки феминистического движения способствовали распространению коронавируса, чтобы лишить мужчин их привычных хобби (в первую очередь - спортивных мероприятий и музыкальных концертов).

Ряд неподтвержденных данных касаются и способов лечения заболевания. Так, по некоторым рецептам, от вируса якобы способен избавить алкоголь, посещение сауны или даже суп из бараньего бульона.

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