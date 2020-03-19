В России число заразившихся коронавирусом составило 199

За сутки их стало на 52 больше, смертей от заражения не зафиксировано

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 23 регионах. Общее количество зараженных достигло 199, среди них 11 иностранцев, сообщили в Роспотребнадзоре.

Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, подчеркнуло ведомство.

79-летняя москвичка, заразившаяся коронавирусом, умерла от отрыва тромба, сообщили ранее в оперативном штабе при правительстве. Таким образом, COVID-19 не считается причиной ее смерти.

Из новых случаев заражения на Москву приходится 12, Подмосковье и Свердловскую область - по пять, Тульскую область, Красноярский и Хабаровский край - по три.

По одному или два случая зарегистрированы в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и на Кубани, а также в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, Пермском крае, Якутии, ХМО, Петербурге, Чувашии.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находился 62 541 человек, на 18 марта под контролем остается 22 178 человек.