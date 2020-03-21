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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Новый случай COVID-19 подтвержден в Красноярском крае

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Красноярском крае по данным на утро субботы составляет пять человек, сообщается на официальном сайте регионального Минздрава.

"В стационаре больницы скорой медицинской помощи находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Вечером 20 марта в регионе было четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом.

По данным краевого минздрава на утро субботы, всего под непрерывным медицинским наблюдением медучреждений края находится 2370 человек, за последние сутки их число увеличилось на 1248 человек.

Первый случай заражения COVID-19 в Красноярском крае был подтвержден во вторник, 17 марта. Заболевание выявили у шеф-повара, работающего в местном ресторане. Мужчина вернулся из Австрии и сразу самоизолировался, ни с кем не контактируя.

Всего в России в пятницу было зарегистрировано 253 заболевших коронавирусом.

Красноярский край

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