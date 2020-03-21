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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Новый экипаж МКС изолировали перед полетом на фоне коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отправляющиеся в апреле на МКС россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди находятся в почти полной изоляции, сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов.

В ЦПК добавили, что сотрудники центра, направляемые на Байконур для обеспечения вылета нового экипажа на МКС, проходят ежедневную проверку здоровья.

"Мы считаем, что на сегодняшний момент этого достаточно", - отметили в центре.

12 марта начальник ЦПК Павел Власов сообщал, что из-за распространения коронавируса основному экипажу корабля "Союз МС-16" и их дублерам запрещено покидать городок. Отменено традиционное посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королёва накануне старта.

Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы. Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники на 14 дней остаются в карантине.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с новым экипажем запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур. Сближение корабля со станцией пройдет по четырехвитковой схеме. Плановая продолжительность полета экспедиции составит 196 суток.

Анатолий Иванишин Иван Вагнер Кристофер Кэссиди МКС

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