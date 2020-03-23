Российский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемии

Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин Фото: Reuters

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) в ближайшие несколько месяцев будет самым безопасным местом в условиях эпидемии коронавируса, считает член экипажа отправляющегося в апреле к станции корабля "Союз МС-16" Анатолий Иванишин.

"Хотя выполнение космических полетов всегда связывается с особым риском, мы понимаем, что, может быть, Международная космическая станция в ближайшие несколько месяцев будет самым безопасным местом на Земле", - сказал Иванишин, в видеообращении, опубликованном Центром подготовки космонавтов (ЦПК).

Коллега Иванишина по экипажу астронавт NASA Кристофер Кэссиди сообщил, что экипаж чувствует себя хорошо. "Мы здоровы, экипаж очень тщательно обследуется медработниками", - подчеркнул Кэссиди.

Иван Вагнер, также входящий в состав экипажа, призвал остающихся на Земле не паниковать. "Хотелось бы все-таки призвать общественность не паниковать, такие вспышки (вирусных заболеваний - ИФ) периодически случаются. Не паникуйте и берегите свои нервы, они еще вам понадобятся", - сказал Вагнер.

Экипаж МКС изолировали из-за пандемии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса процесс подготовки космонавтов был изменен. Как сообщали в ЦПК "Интерфаксу", экипаж находился практически в полной изоляции, их общение с другими людьми сведено к минимуму.

В ЦПК добавили, что сотрудников центра, направляемых на Байконур для обеспечения вылета нового экипажа на МКС, "ежедневно проверяют на предмет заболеваний". "Мы считаем, что на сегодняшний момент этого достаточно", - отметили в центре.

12 марта начальник ЦПК Павел Власов сообщал, что из-за распространения коронавируса основному экипажу корабля "Союз МС-16" и их дублерам запрещено покидать городок.

"Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королёва накануне старта будут отменены по соображениям безопасности", - сказал Власов.

Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы. Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники, как рекомендовано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), на 14 дней остаются в карантине. "Надеюсь, что такие меры дадут свои результаты", - сказал Власов.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем в составе россиян Иванишина и Вагнера, а также американца Кэссиди на МКС запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур. Сближение корабля со станцией пройдет по четырехвитковой схеме. Плановая продолжительность полета экспедиции составит 196 суток.