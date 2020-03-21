"Артек" отменил ближайшую смену из-за коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отдых детей в международном детском центре "Артек" в Крыму со 2 по 23 апреля отменен, сообщается на его сайте в субботу.

Решение принято на основании протокола заседания оперативного штаба министерства просвещения РФ от 20 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В настоящее время "Артек" работает в обычном режиме, санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная, подчеркивается в сообщении.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 150 стран. По официальным данным, в России заразились 253 человека.