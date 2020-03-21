Более 34 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в мире за сутки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 08:00 по московскому времени субботы, в мире насчитывалось 261 886 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 11 167, выздоровели более 88 тысяч заболевших, сообщает газета South China Morning Post.

За сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34 048 человек, скончавшихся - на 1 327.

В Европе по числу заболевших и умерших продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4 032 смертей в результате вызываемого коронавирусом заболевания - на 627 больше, чем сутками ранее.

В Испании зафиксировано 19 980 больных (скончались 1 002), Германии - 13 957 (44), Франции - 12 612 (450), Швейцарии - 4 176 (43), Великобритании - 3 983 (177), Нидерландах - 2 994 (106), Австрии - 2 388 (шесть), Бельгии - 2 257 (37), Швеции - 1 623 (16), Норвегии - 1 552 (шесть), Дании - 1 255 (девять).

В США на вечер пятницы зафиксирован 17 251 случай заражения коронавирусом при 201 случае смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3 255 человек, зарегистрировано 81 008 случаев заболевания. Из них в эпицентре инфекции провинции Хубэй скончались 3 139, заболели 67,8 тысячи.

Вместе с тем на материковой части страны за сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения, все - у людей, прибывших из-за рубежа. Внутри страны уже третий день нет новых инфицированных.

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заражения и восемь случаев летального исхода, общее число инфицированных достигло 8 799 человек, скончались 102.

В Иране число жертв достигло 1 433 при 19 644 заразившихся.

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировано еще более чем в 150 странах и районах мира.

South China Morning Post - гонконгская газета, ведущая в режиме онлайн подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.