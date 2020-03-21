"Орленок" отменил смену из-за угрозы коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Всероссийский детский центр "Орленок", расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, отменил планировавшуюся на апрель смену из-за угрозы коронавирусной инфекции, сообщил в субботу директор центра Александр Джеус.

"Впервые за долгие годы. В связи со сложившейся в стране и мире неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в "Орленке" отменили смену, которая планировалась к реализации в период с 1-2 по 23-24 апреля", - написал он в фейсбуке.

Директор центра отметил, что решение принято на основании протокола заседания оперативного штаба Министерства просвещения РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта.

Как подчеркнул Джеус, "отмена смены - крайняя мера, которая применяется во всех федеральных детских центрах исключительно для сохранения здоровья наших детей". При этом он сообщил, что эпидемиологическая обстановка в "Орленке" в настоящее время благополучная.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса со 2 по 23 апреля отменен отдых детей в международном детском центре "Артек" в Крыму.