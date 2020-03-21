На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Ставропольском крае начали привлекать к ответственности граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран, заявил зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов журналистам в субботу.

"Да, уже есть возбужденные дела", - сказал он, отвечая на вопрос о том, "может ли быть ответственность в соответствии с административным уголовным кодексом за нарушение режима самоизоляции".

Скворцов добавил, что власти и координационный совет края знают место проживания каждого человека, прибывшего в регион из зарубежных стран. "Всем им рекомендовано провести самоизоляцию, если раньше требования носили рекомендательный характер, то теперь (...) это обязательный характер, предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера", - заявил зампред.

Он не уточнил характер возбужденных дел и прочие детали, касающиеся этого вопроса.

О первом случае заражения новым коронавирусом в Ставропольском крае, предварительно подтвержденным экспресс-тестом, власти региона сообщили 19 марта.

Всего в России в пятницу было зарегистрировано 253 заболевших COVID-19.