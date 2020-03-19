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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Власти Ставрополья и Тульской области сообщили о первых заразившихся в регионах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первый случай заражения новым коронавирусом предварительно подтвержден экспресс-тестом в Ставропольском крае, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем инстаграме.

Однако он уточнил, что анализы для подтверждения были отправлены в Новосибирск.

По его данным, пациент, который недавно вернулся из-за границы, "помещен на карантин под надзор медиков". Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 марта под наблюдением в Ставропольском крае находилось 83 человека, вернувшихся из-за рубежа.

Между тем, в глава Тульской области Алексей Дюмин сообщил на заседании оперативного штаба, что в регионе зарегистрированы трое заразившихся коронавирусом. Среди заболевших - ребенок. Все инфицированные вернулись из Италии.

По данным на среду, 17 марта, в России за сутки зафиксировано 114 заболевших в 26 регионах, пятеро выздоровели.

Тульская область Ставропольский край

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