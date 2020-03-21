Два новых случая COVID-19 зафиксировали в Петербурге

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге подтверждены еще два случая новой коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе в субботу.

Женщина 32 лет вернулась из Австрии 12 марта, госпитализирована в Боткинскую больницу 18 марта.

Женщина 22 лет прибыла из Германии и Чехии 7 марта, госпитализирована 19 марта. Обе женщины находятся в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, на сегодня в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы.

Ранее в субботу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу из-за коронавируса.