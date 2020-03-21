В России за сутки выявлены 53 новых случая коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах, сообщает оперативный штаб в субботу. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 306.

За последние сутки выписано по выздоровлению четверо человек: трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 36 540 человек.

Из заболевших за последние сутки наибольшее количество человек зарегистрировано в Подмосковье (17), за ним следуют Москва (6), Татарстан (5), Нижегородская область (4), Свердловская область (3), по двое в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, по одному в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму.

Было установлено, что заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В частности, в Санкт-Петербурге коронавирус нашли у женщины 32 лет вернувшейся из Австрии, а также у женщины 22 лет, побывавшей в Германии и Чехии.

Первый заболевший житель Крыма посещал Францию. В Курганской области также выявлен первый носитель коронавируса - это девочка, вернувшаяся из Испании. Болезнь у нее протекает в легкой форме.

В Рязанской области подтвержден второй случай заражения коронавирусом, это супруга заболевшего ранее местного жителя.

В Нижегородской области все четыре случая заражения завозные и обнаружились после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.