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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

"Роскосмос" вывез 246 сотрудников с приостановившего работу космодрома Куру

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Самолет с сотрудниками предприятий "Роскосмоса" покинул Французскую Гвиану из-за закрытия Гвианского космического центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Вывезены 246 человек, на месте остался 21 сотрудник, они продолжают работы с разгонным блоком "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-СТ", сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что администрация космического центра во Французской Гвиане приняла решение приостановить из-за коронавируса все пусковые программы. Среди специалистов, работавших в Куру, были и российские специалисты, обеспечивавшие пуск российской ракеты "Союз-СТ". После закрытия космодрома "Роскосмос" принял решение вывезти в Россию своих сотрудников.

Ракета-носитель "Союз-СТ" 6 марта должна была вывести на орбиту с космодрома Куру спутник Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space с оптической полезной нагрузкой от Thales Alenia Space. Его запуск ранее неоднократно переносился. Предыдущий подобный аппарат должна была вывести на орбиту ракета-носитель Vega, однако пуск 11 июля 2019 года закончился неудачей - ракета взорвалась через две минуты после старта, после чего заказчик решил провести новый пуск при помощи российской ракеты.

По данным газеты "Ведомости", спутник ОАЭ будет выполнять как военные задачи, связанные с мониторингом поверхности Земли, так и гражданские.

Роскосмос

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