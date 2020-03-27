Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

"Роскосмос" не изменил подготовку нового экипажа МКС в связи с коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус не сказался на графике подготовки к полету на МКС нового экипажа, пуски по-прежнему планируются на 9 и 25 апреля, а 17 апреля на Земле ждут возвращения экипажа экспедиции МКС-62, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Пандемия коронавируса

В госкорпорации заверили, что сделано все для защиты персонала в условиях пандемии коронавируса.

К отправке на МКС на "Союзе МС-16" готовятся космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Их дублеры - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн. Они уже на Байконуре. Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к запуску их максимально изолировали в Звездном городке и не выпускали на экскурсии в Москву.

На Байконур не пустят родственников и друзей космонавтов, так что полет пройдет без традиционных проводов. Журналистов также не пустят наблюдать за пуском.

При этом директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в режиме видеоконференций скорректирует программу запусков 2020 года, поскольку в Европе остановилось производство спутников, добавили в пресс-службе.

NASA приостановила реализацию ряда проектов и вывела часть сотрудников на удаленную работу дома, а Гвианский космический центр Куру временно отказался от пусков.

Куру Французская Гвиана Роскосмос Байконур МКС Дмитрий Рогозин NASA Еврола

Новости по теме

Новости

Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня

Старт основной волны ЕГЭ перенесен с 25 мая на 8 июня

Данные "Левада-центра" про отношение россиян к новому сроку Путина не совпали с данными Кремля

Сотрудник администрации президента РФ заразился коронавирусом

Сотрудник администрации президента РФ заразился коронавирусом

Мишустин счел необходимым ввести по всей стране ограничения, уже принятые в Москве

ФСБ задержала сторонника "Исламского государства", готовившего теракт в Краснодаре

Гостиницы, санатории и детские лагеря в России остановят прием гостей до 1 июня

Гостиницы, санатории и детские лагеря в России остановят прием гостей до 1 июня

В Минздраве анонсировали регистрацию новых систем тестирования на коронавирус

ВЦИОМ обнаружил ажиотаж с закупкой гречки преимущественно в интернете

ВЦИОМ обнаружил ажиотаж с закупкой гречки преимущественно в интернете

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая

В Минобороны заявили о круглосуточном строительстве 16 модульных медцентров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');