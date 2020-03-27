"Роскосмос" не изменил подготовку нового экипажа МКС в связи с коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус не сказался на графике подготовки к полету на МКС нового экипажа, пуски по-прежнему планируются на 9 и 25 апреля, а 17 апреля на Земле ждут возвращения экипажа экспедиции МКС-62, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В госкорпорации заверили, что сделано все для защиты персонала в условиях пандемии коронавируса.

К отправке на МКС на "Союзе МС-16" готовятся космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Их дублеры - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн. Они уже на Байконуре. Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к запуску их максимально изолировали в Звездном городке и не выпускали на экскурсии в Москву.

На Байконур не пустят родственников и друзей космонавтов, так что полет пройдет без традиционных проводов. Журналистов также не пустят наблюдать за пуском.

При этом директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в режиме видеоконференций скорректирует программу запусков 2020 года, поскольку в Европе остановилось производство спутников, добавили в пресс-службе.

NASA приостановила реализацию ряда проектов и вывела часть сотрудников на удаленную работу дома, а Гвианский космический центр Куру временно отказался от пусков.