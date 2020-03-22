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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Власти Москвы поддержат бизнес в случае срыва госконтрактов из-за коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Компаниям, которые зависят от международных поставок и не смогут своевременно исполнить госконтракты из-за эпидемии коронавируса, правительство Москвы окажет поддержку.

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"Споры, связанные с неисполнениями обязательств по госконтрактам, будут рассматриваться Москвой в особом порядке. Срывы сроков госконтрактов из-за коронавируса будут рассматриваться в пользу бизнеса", - заявили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном оперативном штабе по экономическим вопросам.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на нестабильность, Москва продолжает ежедневно заключать с бизнесом сотни госконтрактов на портале поставщиков zakupki.mos.ru.

Оперативный штаб по экономическим вопросам был создан на прошлой неделе из-за возникшей нестабильности на мировых рынках, в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции. Штаб возглавил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва

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