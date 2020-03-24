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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если их положение ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

ЦБ направил соответствующие информационные письма банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем", - указал ЦБ.

МоскваМосковский бизнес получит отсрочки по налогам и арендеЧитать подробнее

Ранее во вторник, 24 марта, сообщалось, что московский бизнес получит отсрочки по налогам и аренде. Так, для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу продлен до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, срок уплаты торгового сбора продлен до 31 декабря 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России создадут антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.

Правительство планирует также ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Исключением для отказа от проверок он назвал ситуации, когда возникает риск для жизни и здоровья граждан.

ЦБ РФ

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