В МЧС сообщили о надвигающемся на хакасскую деревню степном пожаре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожарные и горноспасатели МЧС РФ борются с огнем вблизи деревни Курганная в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

"Населенному пункту угрожает степной пожар, длина которого по фронту составляет 30 километров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протяженность возгорания составляла 20 км.

На тушение степного пожара направлены 30 человек и 11 единиц техники. Это пожарные, горноспасатели, работники угольного разреза и представители муниципалитета. Тушение осложняют сильные порывы ветра.