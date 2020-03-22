Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

В МЧС сообщили о надвигающемся на хакасскую деревню степном пожаре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожарные и горноспасатели МЧС РФ борются с огнем вблизи деревни Курганная в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

"Населенному пункту угрожает степной пожар, длина которого по фронту составляет 30 километров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протяженность возгорания составляла 20 км.

На тушение степного пожара направлены 30 человек и 11 единиц техники. Это пожарные, горноспасатели, работники угольного разреза и представители муниципалитета. Тушение осложняют сильные порывы ветра.

Хакассия

Новости

Минздрав заявил, что покупать аппараты ИВЛ для дома бессмысленно

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Минпромторг заверил в отсутствии дефицита продуктов на фоне коронавируса

Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

Россиян с тяжелыми заболеваниями призвали к осторожности в период пандемии COVID-19

В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');