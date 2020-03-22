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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожарные потушили пал травы, который угрожал населенным пунктам в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского главного управления МЧС в воскресенье вечером.

"В настоящее время огонь в районе населенных пунктов потушен. Трава в степи продолжает гореть, добраться до некоторых очагов довольно сложно, поэтому привлеченные силы и средства будут продолжать тушение огня и окарауливание населенных пунктов до полной ликвидации угрозы", - говорится в сообщении.

На борьбу с огнем, помимо пожарных подразделений МЧС и республиканской противопожарной службы, привлечены горноспасатели, работники угольного разреза, представители администрации и коммунальщиков Черногорска, добровольцы, а также спасатели, аэромобильная группировка и оперативные группы МЧС по Хакасии - всего около 130 человек и 31 единица техники.

Ранее сообщалось, что огонь от пала травы угрожает деревне Курганная в Усть-Абаканском районе Хакасии. Протяженность возгорания составляла 30 км.

Хакасия

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