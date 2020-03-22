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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

SSJ-100 вернулся в аэропорт Петербурга из-за неисправности

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Борт Sukhoi Superjet 100, летевший из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, вернулся из-за технической неисправности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.

Капитан борта A4204 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Информация об этом поступила в 20:07. В самолете находились 79 пассажиров и четыре члена экипажа.

SSJ-100 совершил штатную посадку в 20:19. Сотрудники аэропорта "Пулково" осматривают самолет.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

С начала года случилось два происшествия с самолетами SSJ-100. Однажды экипажу пришлось развернуться в аэропорт вылета "Шереметьево", еще один раз самолет сел на недостроенную полосу в "Домодедово" из-за недостаточной видимости.

Санкт-Петербург Пулково SSj-100

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